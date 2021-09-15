Die Skepsis der Couples wird größerJetzt kostenlos streamen
How Fake Is Your Love?
Folge 2: Die Skepsis der Couples wird größer
89 Min.Folge vom 15.09.2021Ab 12
Wahre Liebe? Oder die perfekte Liebeslüge! Um zu beweisen, dass sie das "Perfect Couple" sind, ziehen acht Paare gemeinsam in eine stylische Finca auf Mallorca. Dort winkt nicht nur der Titel, sondern auch ein Jackpot. Doch Vorsicht, Täuschungsgefahr! Nicht bei allen Teilnehmer:innen ist die gezeigte Liebe echt. Fake Couples mischen sich unter die echten Paare, um sie und die Zuschauer:innen mit einer erfundenen Lovestory hinters Licht zu führen. Werden die Fakes enttarnt?
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
