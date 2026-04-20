How I Met Your Mother
Folge 9: Schlag auf Schlag
22 Min.Folge vom 20.04.2026
Ted versucht alles, um hinter das Geheimnis zu kommen, warum Robin Einkaufszentren hasst. Indes stellen die Freunde die wildesten Spekulationen über Robins Abneigung an.
Weitere Folgen in Staffel 2
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How I Met Your Mother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen