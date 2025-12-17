Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Die Ersatz-Robin

PULS 4Staffel 7Folge 22vom 17.12.2025
Die Ersatz-Robin

How I Met Your Mother

Folge 22: Die Ersatz-Robin

21 Min.Folge vom 17.12.2025

Der einsame Ted probiert über eine Online-Partnervermittlung, endlich eine passende Partnerin zu finden. Doch jede Frau, die er trifft, erinnert ihn an Robin. Indessen treibt Marshall Lily mit den Vorbereitungen zur Geburt des Babys fast in den Wahnsinn. Kurzerhand schickt sie ihn mit Barney übers Wochenende nach Atlantic City. Während sich die beiden betrinken und beim Glücksspiel vergnügen, setzen bei Lily die Wehen ein. Sie versucht, Marshall zu erreichen - ohne Erfolg.

