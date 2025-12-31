Zum Inhalt springenBarrierefrei
How I Met Your Mother

Der Magier-Kodex (1)

PULS 4Staffel 7Folge 23vom 31.12.2025
Der Magier-Kodex (1)

How I Met Your Mother

Folge 23: Der Magier-Kodex (1)

21 Min.Folge vom 31.12.2025Ab 6

Marshall hat mittlerweile die Nachricht erhalten, dass bei Lily die Wehen eingesetzt haben. Er möchte so schnell wie möglich nach New York, um bei der Geburt seines Sohnes dabei zu sein. Das gestaltet sich jedoch als ein schwieriges Unterfangen. Indes stehen Ted und Robin Lily bei und versuchen sie abzulenken. Lily gerät bald in Panik - zum einen werden die Wehen immer heftiger, zum anderen, weil Marshall immer noch nicht da ist. Stattdessen taucht ihr Vater Mickey auf ...

