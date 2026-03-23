How I Met Your Mother
Folge 22: Bro-Mitzwa
21 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12
Robins und Barneys Hochzeit steht kurz bevor. Marshall und Ted beschließen, ihrem Freund Barney einen unvergesslichen Junggesellenabschied zu bereiten. Leider gerät der Abend komplett aus den Fugen, sodass der zukünftige Bräutigam sogar um sein Leben fürchten muss. Indessen ist Robin mit ihren Nerven total am Ende: Ein Abendessen mit Loretta, ihrer Schwiegermutter in spe, steht auf dem Programm. Da Barney mit seinen Kumpels unterwegs ist, muss sie das wohl allein durchstehen.
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How I Met Your Mother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-9: Walt Disney Company Germany GmbH & © Season 3, Season 6-7: Walt Disney Company Germany GmbH (ehem: Buena Vista GmbH (Germany))
Enthält Produktplatzierungen