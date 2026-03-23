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How I Met Your Mother

Bro-Mitzwa

PULS 4Staffel 8Folge 22vom 23.03.2026
Bro-Mitzwa

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How I Met Your Mother

Folge 22: Bro-Mitzwa

21 Min.Folge vom 23.03.2026Ab 12

Robins und Barneys Hochzeit steht kurz bevor. Marshall und Ted beschließen, ihrem Freund Barney einen unvergesslichen Junggesellenabschied zu bereiten. Leider gerät der Abend komplett aus den Fugen, sodass der zukünftige Bräutigam sogar um sein Leben fürchten muss. Indessen ist Robin mit ihren Nerven total am Ende: Ein Abendessen mit Loretta, ihrer Schwiegermutter in spe, steht auf dem Programm. Da Barney mit seinen Kumpels unterwegs ist, muss sie das wohl allein durchstehen.

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