Jimmy Pelka: Auto-Tuner in der Wüste

GalileoStaffel 1Folge 2
Jimmy Pelka: Auto-Tuner in der Wüste

Folge 2: Jimmy Pelka: Auto-Tuner in der Wüste

23 Min.Ab 6

Immer schneller, immer besser. Wenn einer Auto-Tuning komplett durchgespielt hat, dann Jimmy. Zwischen Dubai und Heimat dreht sich bei ihm alles um Supercars. Kann er seinen Titel als bester Tuner verteidigen?

Galileo
