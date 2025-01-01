Zum Inhalt springenBarrierefrei
Jürgen Schroll: Gründer im Steuerparadies

GalileoStaffel 1Folge 3
Folge 3: Jürgen Schroll: Gründer im Steuerparadies

23 Min.Ab 6

Jürgen Schroll ist 24 Jahre, Unternehmer und Millionär. Sein Business: Firmengründung in Dubai. Seit vier Jahren führt Jürgen ein Luxusleben in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Was ist sein Geheimnis?

