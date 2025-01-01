Jürgen Schroll: Gründer im SteuerparadiesJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Jürgen Schroll: Gründer im Steuerparadies
23 Min.Ab 6
Jürgen Schroll ist 24 Jahre, Unternehmer und Millionär. Sein Business: Firmengründung in Dubai. Seit vier Jahren führt Jürgen ein Luxusleben in der Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Was ist sein Geheimnis?
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Copyrights:© ProSieben