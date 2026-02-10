Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hubert ohne Staller

ServusTVFolge vom 10.02.2026
48 Min.Folge vom 10.02.2026

Auf dem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt Christina Bayer einen Tag vor ihrem Geburtstag den ermordeten Ladendetektiv. Schnell kommt der Verdacht auf, dass es ein überführter Dieb war, der sich rächen wollte. Während Girwidz mit anfänglicher Begeisterung die Rolle des Detektivs einnimmt, um vor Ort im Supermarkt zu ermitteln, glaubt Hubert noch nicht so recht an das naheliegende Motiv.

