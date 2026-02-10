Hubert ohne Staller
Folge vom 10.02.2026: Girwidz an Kasse 3
48 Min.Folge vom 10.02.2026
Auf dem Parkplatz eines Supermarktes entdeckt Christina Bayer einen Tag vor ihrem Geburtstag den ermordeten Ladendetektiv. Schnell kommt der Verdacht auf, dass es ein überführter Dieb war, der sich rächen wollte. Während Girwidz mit anfänglicher Begeisterung die Rolle des Detektivs einnimmt, um vor Ort im Supermarkt zu ermitteln, glaubt Hubert noch nicht so recht an das naheliegende Motiv.
Altersfreigabe:
0