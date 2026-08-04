Hubert ohne Staller
Folge vom 04.08.2026: Daumen hoch
48 Min.Folge vom 04.08.2026
Der Inhaber der Qualitätsmetzgerei Zirngibl kommt durch einen Sturz von seinem Hochsitz ums Leben. Dabei landet er auf der jungen Tramperin Lea, die mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht wird. Laut ihrer Aussage hätten sich zwei Männer auf dem Hochsitz gestritten und sie ist fest davon überzeugt, dass sie die Stimme des zweiten Mannes wiederkennen würde - worauf Hubert und Girwidz mit ihren Handys auf Stimmenfang durch Wolfratshausen gehen.
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