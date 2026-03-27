Hugo Portisch - Aufregend war es immer: An den Brennpunkten des Weltgeschehens (2/3)Jetzt kostenlos streamen
Hugo Portisch - Aufregend war es immer
Folge 2: Hugo Portisch - Aufregend war es immer: An den Brennpunkten des Weltgeschehens (2/3)
50 Min.Folge vom 27.03.2026
Prag, Paris, London, New York: Ende der 1960er war Hugo Portisch als ORF-Chefkommentator an den Brennpunkten der Weltpolitik präsent. Legendär seine Live-Berichte – etwa aus dem revoltierenden Paris. 1968 bewies er Instinkt, brach seinen Urlaub ab und berichtete früh über den Einmarsch in Prag. Seine Analysen machten ihn zu einer der prägenden journalistischen Stimmen Österreichs.
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