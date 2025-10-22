Hund und Mensch - Das Geheimnis einer FreundschaftJetzt kostenlos streamen
Hund und Mensch - Das Geheimnis einer Freundschaft
Folge 1: Hund und Mensch - Das Geheimnis einer Freundschaft
52 Min.Folge vom 22.10.2025
Zwischen Menschen und Hunden besteht seit Jahrtausenden eine besondere Beziehung. Diese Dokumentation beleuchtet die Intelligenz, die bemerkenswerte Physiologie, den außerordentlichen Geruchssinn und die emotionale Bindungsfähigkeit, die erklären, warum Hunde ein wichtiger Teil des menschlichen Lebens geworden sind. Zudem wird ergründet, wie gut Hunde mit Menschen kommunizieren können und was das Geheimnis dieser Freundschaft ist. In realen Geschichten wird gezeigt, was die treuen Vierbeiner leisten können und wie sie das Leben der Menschen verändern. Bildquelle: ORF/Albatross World Sales/Leonardo Film
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Hund und Mensch - Das Geheimnis einer Freundschaft
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Copyrights:© Season 1: ORF 1