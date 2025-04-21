Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 1vom 21.04.2025
47 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Zum Start der zehnteiligen Eventserie „Hunyadi – Aufstieg zur Macht“ zeigt die Dokumentation begleitend dazu eine realistische Einordung des historischen Helden János Hunyadi in die Geschichte Europas. Außerdem beschäftigt sie sich mit den Verbündeten Hunyadis und geht der Frage nach, warum das Mittelalter so eine große Anziehung ausübt. Bildquelle: ORF/Clever Contents

