Hunyadi - Der Reiz des Mittelalters
1 StaffelAb 12
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Hunyadi - Der Reiz des Mittelalters
Zum Start der zehnteiligen Eventserie „Hunyadi – Aufstieg zur Macht“ zeigt die Dokumentation begleitend dazu eine realistische Einordung des historischen Helden János Hunyadi in die Geschichte Europas. Außerdem beschäftigt sie sich mit den Verbündeten Hunyadis und geht der Frage nach, warum das Mittelalter so eine große Anziehung ausübt.
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Season 1: ORF 1
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