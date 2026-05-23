Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hustlers Gamblers Crooks

Probleme mit der Mafia

DMAXFolge vom 23.05.2026
Probleme mit der Mafia

Probleme mit der MafiaJetzt kostenlos streamen

Hustlers Gamblers Crooks

Folge vom 23.05.2026: Probleme mit der Mafia

44 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12

Als Schauspieler und Synchronsprecher hat Danny Trejo in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Doch es war nicht absehbar, dass sein Leben eine derart positive Wendung nehmen würde. Denn der US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Sein Vorbild und Mentor war ein drogenabhängiger Schwerstkrimineller. Richard Munchkin hat als Profi-Spieler Casinos um Millionen Dollar erleichtert. Und Sari Lopez war bei ihrem ersten Autodiebstahl erst 14 Jahre alt. Sie alle erzählen in „Hustlers Gamblers Crooks“ ihre Geschichten.

Alle verfügbaren Folgen