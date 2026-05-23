Hustlers Gamblers Crooks
Folge vom 23.05.2026: Probleme mit der Mafia
44 Min.Folge vom 23.05.2026Ab 12
Als Schauspieler und Synchronsprecher hat Danny Trejo in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Doch es war nicht absehbar, dass sein Leben eine derart positive Wendung nehmen würde. Denn der US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Sein Vorbild und Mentor war ein drogenabhängiger Schwerstkrimineller. Richard Munchkin hat als Profi-Spieler Casinos um Millionen Dollar erleichtert. Und Sari Lopez war bei ihrem ersten Autodiebstahl erst 14 Jahre alt. Sie alle erzählen in „Hustlers Gamblers Crooks“ ihre Geschichten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokudrama, Krimi, Dokumentation, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.