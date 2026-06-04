Der Mega-Airport - Flughafen Frankfurt/MainJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 04.06.2026: Der Mega-Airport - Flughafen Frankfurt/Main
46 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Rund 1.500 Starts und Landungen täglich und 59 Mio. Passagiere im Jahr: Der Flughafen Frankfurt/Main ist der drittgrößte Airport Europas. Die Liste seiner Superlative ist lang: Der Flughafen ist der größte Arbeitgeber in der Region, mehr als 68.000 Menschen sind hier beschäftigt. Im Bereich Fracht ist er die Nummer eins in Europa. Ca. 70.000 Menschen steigen hier täglich ein, aus und um. Damit sie sicher und pünktlich reisen, arbeiten Zehntausende Menschen hinter den Kulissen.
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Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt