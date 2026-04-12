Europas größtes Autoterminal - Der Logistik-Gigant in BremerhavenJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.04.2026: Europas größtes Autoterminal - Der Logistik-Gigant in Bremerhaven
50 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 6
Der BLG Auto- und Logistikhafen in Bremerhaven ist ein Ort der Rekorde und Superlative: Jährlich werden hier über 1000 Car Carrier-Schiffe abgefertigt und 1,2 Millionen Fahrzeuge in alle Welt versendet. Digitale Prozesse unterstützen die Logistik effizient, doch der wahre Schlüssel zum Erfolg ist das erfahrene Team vor Ort. WELT TV gewährt exklusive Einblicke in das größte Autoterminal Europas.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: welt