iCarly
Folge 5: Pack Rat
23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6
Spencer soll eine Labradoodle-Skulptur für einen Kunden schaffen. Doch wird er rechtzeitig fertig werden, wenn er die ganze Zeit Pack Rat spielt? Carly und Sam treiben Sasha Striker auf, die den Pack-Rat-Weltrekord aufgestellt hat.
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5: Nickelodeon Germany