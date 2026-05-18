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iCarly

Pack Rat

NickelodeonStaffel 2Folge 5vom 18.05.2026
Pack Rat

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Folge 5: Pack Rat

23 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 6

Spencer soll eine Labradoodle-Skulptur für einen Kunden schaffen. Doch wird er rechtzeitig fertig werden, wenn er die ganze Zeit Pack Rat spielt? Carly und Sam treiben Sasha Striker auf, die den Pack-Rat-Weltrekord aufgestellt hat.

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