Alte Liebe, neuer HorrorJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 36: Alte Liebe, neuer Horror
23 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6
Im Büro des Portiers Lewbert findet Sam eine Kiste mit persönlichen Gegenständen. Die Freunde finden eine DVD, die von Lewberts Ex-Freundin Marta erstellt wurde, und wollen Marta mit Lewbert wieder zusammen bringen.
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iCarly
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3, Season 3, Season 5: Nickelodeon Germany