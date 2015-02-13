Ice Lake Rebels
Folge vom 13.02.2015: Kälteeinbruch
44 Min.Folge vom 13.02.2015Ab 6
Die Hausbootbewohner kämpfen auf dem Great Slave Lake im Norden Kanadas mit dem extrem harten Winter. Es ist nur vier Stunden am Tag hell, und die Temperaturen fallen nach Sonnenuntergang auf minus 46 Grad. Eine defekte Propangasheizung wird unter solchen klimatischen Bedingungen zum lebensbedrohlichen Problem. Doch für die Reparatur des Wärmespenders benötigen Stephan Hervieux und Allyce Rattray auf der “Kimberlite” Ersatzteile, die abseits der Zivilisation nur sehr schwer aufzutreiben sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.