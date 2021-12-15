Vom Glück satter WiesenJetzt kostenlos streamen
Ich, Bauer
Folge 1: Vom Glück satter Wiesen
47 Min.Folge vom 15.12.2021
Der Oberschallerhof im Villgratental in Osttirol ist ein idyllischer Ort, das Leben als Bergbauer aber bei weitem nicht immer einfach. Drei Generation unter einem Dach bieten ebenfalls viele Herausforderungen. Tradition, wirtschaftliches Überleben und die Familie unter einen Hut zu bringen - das versuchen die Schallers jeden Tag.
