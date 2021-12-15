Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ich, Bauer

Vom Glück satter Wiesen

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 15.12.2021
Vom Glück satter Wiesen

Ich, Bauer

Folge 1: Vom Glück satter Wiesen

47 Min.Folge vom 15.12.2021

Der Oberschallerhof im Villgratental in Osttirol ist ein idyllischer Ort, das Leben als Bergbauer aber bei weitem nicht immer einfach. Drei Generation unter einem Dach bieten ebenfalls viele Herausforderungen. Tradition, wirtschaftliches Überleben und die Familie unter einen Hut zu bringen - das versuchen die Schallers jeden Tag.

Ich, Bauer
ServusTV
Ich, Bauer

Ich, Bauer

