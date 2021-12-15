Vom Wachsen und BleibenJetzt kostenlos streamen
Ich, Bauer
Folge 3: Vom Wachsen und Bleiben
48 Min.Folge vom 15.12.2021
Ein Tal - drei Bauern - drei Lebensentwürfe. Im Kärntner Lavanttal existieren auf engem Raum völlig unterschiedliche Wirtschaftsweisen von Landwirten. Ein Weinbauer, ein hochmoderner Kartoffelbauer und ein kleiner Bergbauer. Alle drei haben sich bewusst für den Beruf entschieden - ihre Wege jedoch sind konträr.
