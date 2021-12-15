Zum Inhalt springenBarrierefrei
Vom Wachsen und Bleiben

ServusTVStaffel 1Folge 3vom 15.12.2021
Folge 3: Vom Wachsen und Bleiben

48 Min.Folge vom 15.12.2021

Ein Tal - drei Bauern - drei Lebensentwürfe. Im Kärntner Lavanttal existieren auf engem Raum völlig unterschiedliche Wirtschaftsweisen von Landwirten. Ein Weinbauer, ein hochmoderner Kartoffelbauer und ein kleiner Bergbauer. Alle drei haben sich bewusst für den Beruf entschieden - ihre Wege jedoch sind konträr.

