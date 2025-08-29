Herr der tausend Stiere - Österreichs größter BauerJetzt kostenlos streamen
Ich, Bauer
Folge 1: Herr der tausend Stiere - Österreichs größter Bauer
48 Min.Folge vom 29.08.2025
Christoph Haller ist ein Bauer, wie es ihn kein zweites Mal gibt: Er hat Österreichs größten Rindermastbetrieb aufgebaut – mit 1500 Stieren. Und das im Nebenerwerb! Denn eigentlich ist Haller Tierarzt.
