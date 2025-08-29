Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ich, Bauer

Herr der tausend Stiere - Österreichs größter Bauer

ServusTVStaffel 6Folge 1vom 29.08.2025
Herr der tausend Stiere - Österreichs größter Bauer

Herr der tausend Stiere - Österreichs größter BauerJetzt kostenlos streamen

Ich, Bauer

Folge 1: Herr der tausend Stiere - Österreichs größter Bauer

48 Min.Folge vom 29.08.2025

Christoph Haller ist ein Bauer, wie es ihn kein zweites Mal gibt: Er hat Österreichs größten Rindermastbetrieb aufgebaut – mit 1500 Stieren. Und das im Nebenerwerb! Denn eigentlich ist Haller Tierarzt.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Ich, Bauer
ServusTV
Ich, Bauer

Ich, Bauer

Alle 5 Staffeln und Folgen