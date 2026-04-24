Ich, Bauer
Folge 1: Koa gmahde Wiesn
48 Min.Folge vom 24.04.2026
Lisa, Michelle und Gabriel: Drei Jugendliche, die allesamt von bäuerlichen Betrieben kommen - und die alle drei auch unbedingt Bauern werden wollen. Der Film zeigt, was junge Menschen dazu bewegt diesen Lebensweg einzuschlagen, welche Visionen sie haben und welche Herausforderungen sie dabei meistern müssen.
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