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Ich, Bauer

Koa gmahde Wiesn

ServusTVStaffel 6Folge 1vom 24.04.2026
Koa gmahde Wiesn

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Ich, Bauer

Folge 1: Koa gmahde Wiesn

48 Min.Folge vom 24.04.2026

Lisa, Michelle und Gabriel: Drei Jugendliche, die allesamt von bäuerlichen Betrieben kommen - und die alle drei auch unbedingt Bauern werden wollen. Der Film zeigt, was junge Menschen dazu bewegt diesen Lebensweg einzuschlagen, welche Visionen sie haben und welche Herausforderungen sie dabei meistern müssen.

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