Ich checke das: Fake NewsJetzt kostenlos streamen
Ich checke das
Folge 1: Ich checke das: Fake News
6 Min.Folge vom 16.03.2025
Es gibt immer mehr Falschnachrichten im Internet und dabei wird es immer schwieriger, sie von echten Nachrichten zu unterscheiden. In unserer neuen Folge von "Ich checke das" zeigen wir, mit welchen Werkzeugen wir Fake News immer entlarven können und so nicht darauf reinfallen. Bildquelle: ORF
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