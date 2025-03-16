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Ich checke das

Ich checke das: Fake News

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 16.03.2025
Ich checke das: Fake News

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Ich checke das

Folge 1: Ich checke das: Fake News

6 Min.Folge vom 16.03.2025

Es gibt immer mehr Falschnachrichten im Internet und dabei wird es immer schwieriger, sie von echten Nachrichten zu unterscheiden. In unserer neuen Folge von "Ich checke das" zeigen wir, mit welchen Werkzeugen wir Fake News immer entlarven können und so nicht darauf reinfallen. Bildquelle: ORF

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