Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku
Folge 4: Episode 4
35 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Mentalist Timon Krause widmet sich der Psychologie der Liebe. Woran lässt sich erkennen, ob echtes Interesse besteht? Welche Signale verraten Anziehung und welche führen in die Irre? Gemeinsam mit Psychotherapeutin Franca Cerutti und Dr. Nasanin Kamani geht er den Geheimnissen zwischenmenschlicher Beziehungen auf den Grund. Bei rund 19 Millionen Singles in Deutschland stellt sich die Frage: Hat ein Mentalist bei der Partnersuche tatsächlich einen Vorteil?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ich durchschaue jeden - die Menschenkenner Doku
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: i&u Studios GmbH