Ich will alles. Hildegard Knef
Film- und Broadway-Star Hildegard Knef war Ikone und Diva - ihre Triumphe waren ebenso spektakulär wie ihre Abstürze: Die Doku erzählt von einer scheinbar furchtlosen Frau, die sich nicht unterkriegen ließ. Inhalt: Hildegard Knef war Ikone, Diva und Kämpferin - gefeiert und verstoßen, bewundert und angefeindet. Mit Witz, Willen und Berliner Schnauze trotzte sie Abstürzen, Skandalen und Krankheit – und machte sich selbst unsterblich. Regisseurin Luzia Schmid erzählt von einer scheinbar furchtlosen Frau, die den Mut aufbrachte, sich ihren Ängsten zu stellen und dem Leben auch in schier aussichtslosen Momenten ein Stück Glück abtrotzte. Regie: Luzia Schmid Bildquelle: ORF/zero one film/Bavaria Media/Privatarchiv Hildegard Knef/
