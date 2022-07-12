Staffel 1 Folge 1: Drei heimische Erfinder stellen sich vor Jetzt kostenlos streamen
Ideen aus Österreich - Altrichter unterwegs
Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Drei heimische Erfinder stellen sich vor
Michael Altrichter klopft an die Türen österreichischer Erfinder:innen und besucht sie an ihrem ganz persönlichen Tüftler-Platz. Für jede Menge musikalische Unterhaltung wollen Felix Müllner und Raphael Friedlmayer aus Wien sorgen. Sie arbeiten gemeinsam an der Jukebag, einem tragbaren Verstärker mit integriertem Lautsprecher, der vor allem in der Beatbox-Szene punkten soll. Günther Schuster aus Oberösterreich ist ein ehemaliger Kinobetreiber. In seiner Freizeit hat er nun an einem speziellen Produkt für das stille Örtchen gearbeitet: Der Klapp-Klobürste. Ein Mann, der es aber bereits geschafft hat, ist Horst Dolezal. Der Kärntner war mit seinem Produkt, dem ZeckWeg bereits in der PULS 4-Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen". Nun zeigt er, wie es zur Erfindung des Zeckenentferners kam.
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