Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ideen aus Österreich - Altrichter unterwegs

Staffel 1 Folge 1: Drei heimische Erfinder stellen sich vor

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 12.07.2022
Staffel 1 Folge 1: Drei heimische Erfinder stellen sich vor

Staffel 1 Folge 1: Drei heimische Erfinder stellen sich vor Jetzt kostenlos streamen

Ideen aus Österreich - Altrichter unterwegs

Folge 1: Staffel 1 Folge 1: Drei heimische Erfinder stellen sich vor

47 Min.Folge vom 12.07.2022Ab 6

Michael Altrichter klopft an die Türen österreichischer Erfinder:innen und besucht sie an ihrem ganz persönlichen Tüftler-Platz. Für jede Menge musikalische Unterhaltung wollen Felix Müllner und Raphael Friedlmayer aus Wien sorgen. Sie arbeiten gemeinsam an der Jukebag, einem tragbaren Verstärker mit integriertem Lautsprecher, der vor allem in der Beatbox-Szene punkten soll. Günther Schuster aus Oberösterreich ist ein ehemaliger Kinobetreiber. In seiner Freizeit hat er nun an einem speziellen Produkt für das stille Örtchen gearbeitet: Der Klapp-Klobürste. Ein Mann, der es aber bereits geschafft hat, ist Horst Dolezal. Der Kärntner war mit seinem Produkt, dem ZeckWeg bereits in der PULS 4-Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen". Nun zeigt er, wie es zur Erfindung des Zeckenentferners kam.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ideen aus Österreich - Altrichter unterwegs
PULS 4
Ideen aus Österreich - Altrichter unterwegs

Ideen aus Österreich - Altrichter unterwegs

Alle 1 Staffeln und Folgen