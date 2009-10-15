Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 1: Die Loge
In einer Münchner Freimaurerloge geschieht während des Initiationsrituals für Neumitglied Ursula Falk ein schreckliches Unglück: Der Vorsitzende Georg Engelmann wird von einem herabfallenden Kronleuchter erschlagen. Schnell stellt sich heraus, dass es kein tragischer Unfall ist, sondern ein geplanter Mord. Marie Blank fängt an zu ermitteln, aber sie stößt bei den Mitgliedern der Loge auf eine Mauer des Schweigens. Da kommt ihr Pater Castell zu Hilfe, der sich ebenfalls für den Fall interessiert: Der Tote, Georg Engelmann, war Architekt und hat offensichtlich bei seiner letzten Arbeit in einer alten Kirche einen so genannten Schlussstein aus dem Gewölbe entwendet und bei dem Steinmetz Josef Grantziger einen Ersatzstein in Auftrag gegeben. Welche Bedeutung hat der Stein, und verbirgt sich dahinter etwa ein Mordmotiv? Während Marie in Engelmanns privatem Umfeld ermittelt und dessen Sohn Peter sowie Ursula Falk, die Freundin des Toten, unter die Lupe nimmt, schleicht sich Pater Castell undercover in die Freimaurerloge, um von Gerome Fabio und den anderen Freimaurern Informationen zu bekommen und die Mauer des Schweigens zu durchbrechen.
Weitere Folgen in Staffel 2
