Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 4: Das Voynich-Manuskript
Im Anthanasius-Kircher-Internat wird der 16-jährige Ralf Hoffmann tot aufgefunden. Ein Selbstmord? Pater Castell, selbst ehemaliger Schüler des Internats, wird von seinem langjährigen Freund Pater Jonas Selby zum Internat gebeten. Ein tragisches Ereignis aus der Vergangenheit scheint sich gerade wiederholt zu haben. Marie Blank ist erstaunt, als sie ein Jugendbild von Pater Castell im Schaukasten findet und umso mehr, als sie ihn plötzlich an ihrem Tatort überrascht. Doch schnell beschließen die beiden wieder gemeinsam zu ermitteln. Ralf Hoffmann war ein Außenseiter und schien sich für die Verschlüsselung von Texten, Anagramme und Verschlüsselungstechniken zu interessieren. Ganz besonders aber für das nie entschlüsselte Voynich-Manuskript. Pater Castells Wissen hilft Marie entscheidend bei ihren Ermittlungen. Doch nicht nur Ralf schien sich für Anagramme und Verschlüsselungstechniken interessiert zu haben. Ein geheimer Schülerclub ist im Internat umtriebig und erpresste sogar eine Lehrerin. Ob Ralfs Tod mit dem "Voynich-Club" im Zusammenhang steht?
