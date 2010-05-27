Das Geheimnis der letzten TageJetzt kostenlos streamen
Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 3: Das Geheimnis der letzten Tage
Ländliche Idylle. Bei seinem allabendlichen Kontrollgang erwischt ein Dorfpolizist den Pfarrer Gottfried Wegener in flagranti, als dieser gerade eine Leiche aus seiner Kirche schleift. Kardinal Scarpia vermutet Schlimmstes: Ein katholischer Pfarrer, der wegen seiner erzkonservativen Ansichten bereits vorher von sich reden gemacht hatte, steht unter Mordverdacht - und bei dem Toten handelt es sich auch noch um John Bullinger, einen jungen Amish, dessen Gemeinde jahrhundertelang vom Vatikan verfolgt wurde. Pater Castell und Marie Blank ermitteln - und stoßen trotz der klar wirkenden Sachlage schon bald auf Ungereimtheiten: Was hat ein Amish in einer katholischen Kirche verloren? Warum war John Bullinger kurz vor seinem Tod von seiner Gemeinde verstoßen worden und lebte auf dem Gutshof seines Freundes Adrian Herrenberg? Und warum zeigen sich das Oberhaupt der Amish-Gemeinschaft Aaron Bullinger, seine Tochter Agnes und auch die übrigen Amish so ausgesprochen verschwiegen? Beharrlich verfolgen Pater Castell und Marie Blank jede Spur.
