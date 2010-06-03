Ihr Auftrag, Pater Castell
Folge 4: Die Priesterin
Am Fuße einer Klippe unterhalb der Magdalenakapelle auf Malta wird die Leiche einer deutschen Professorin gefunden. Ein mysteriöser Einstich an der Schulter, gleich neben dem Schlangen-Tatoo der Toten, deutet auf Mord. Marie Blank und Jens Deißmann, die ursprünglich für eine Fortbildung auf der Insel waren, verlängern ihren Aufenthalt und ermitteln an der Seite der maltesischen Kollegen Laura Maldini und Vincent Crane. Schnell bekommen sie auch Hilfe von Pater Castell. Denn die tote Professorin Paula Reichmann hatte kurz vor ihrem Tod den Papst um eine Audienz ersucht: Sie sei einem bahnbrechenden Beweis auf der Spur, nach dem die Geschichte der katholischen Kirche neu geschrieben werden müsse. Wollte jemand verhindern, dass Paula Reichmann redet? Was suchte Reichmann auf Malta? Und wofür steht das Symbol der Schlange, das Castell und Marie von nun an noch öfter begegnen wird? Die Begegnung mit Lucia de Lascaris, einer direkten Nachfahrin des 56. Großmeisters des Malteserordens, und ihrem Beichtvater Sergio Spinoza sowie der Fund von uraltem Knochenmehl und einem vergilbten Grundriss führen Pater Castell geradewegs in die Katakomben der Magdalenakapelle. Dort hofft er, das Geheimnis zu finden, das Reichmann zu enthüllen drohte: ein geheimnisvolles Schriftstück von Maria Magdalena. Doch gerade, als Castell es entrollen möchte, trifft ihn ein Pfeil in den Rücken und streckt ihn nieder. Der Ausgang der Katakomben wird von oben verriegelt: Pater Castell ist bei lebendigem Leib begraben.
