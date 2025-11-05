Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Fluss - 6.000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika

Quelle und Oberlauf

ServusTVStaffel 1Folge 1vom 05.11.2025
Quelle und Oberlauf

Folge 1: Quelle und Oberlauf

48 Min.Folge vom 05.11.2025

Majestätische Berge und endlose Prärie, gigantische Staudämme und Riesenfrachter, Baumwollfelder und Delta-Blues. Missouri und Mississippi erzählen viele Geschichten auf dem langen Weg durch Amerikas Heartland. Dirk Rohrbach spürt sie auf, aus eigener Kraft, entschleunigt und nah dran an der Natur und den Menschen.

ServusTV
