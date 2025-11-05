Im Fluss - 6.000 Kilometer auf Missouri und Mississippi durch Amerika
Folge 1: Quelle und Oberlauf
48 Min.Folge vom 05.11.2025
Majestätische Berge und endlose Prärie, gigantische Staudämme und Riesenfrachter, Baumwollfelder und Delta-Blues. Missouri und Mississippi erzählen viele Geschichten auf dem langen Weg durch Amerikas Heartland. Dirk Rohrbach spürt sie auf, aus eigener Kraft, entschleunigt und nah dran an der Natur und den Menschen.
