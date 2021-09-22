Im Fokus: Klima & Katastrophen - Wohin wir wandelnJetzt kostenlos streamen
Im Fokus: Klima & Katastrophen - Wohin wir wandeln
Folge 1: Im Fokus: Klima & Katastrophen - Wohin wir wandeln
51 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 6
Land der Berge, der Ströme und der Äcker, aber was, wenn durch den Klimawandel die Gletscher schmelzen, die Seen austrocknen und die Landwirte kapitulieren? Wie zukunftsreich ist Österreich dann noch? Jenny Laimer trifft Betroffene, Kämpfer und Vordenkerinnen und wankt mit ihnen zwischen Katastrophe und Hoffnung, Mut und Verzweiflung, Klimasünde und Klimarettung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Fokus: Klima & Katastrophen - Wohin wir wandeln
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4