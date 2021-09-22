Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 1Folge 1vom 22.09.2021
51 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 6

Land der Berge, der Ströme und der Äcker, aber was, wenn durch den Klimawandel die Gletscher schmelzen, die Seen austrocknen und die Landwirte kapitulieren? Wie zukunftsreich ist Österreich dann noch? Jenny Laimer trifft Betroffene, Kämpfer und Vordenkerinnen und wankt mit ihnen zwischen Katastrophe und Hoffnung, Mut und Verzweiflung, Klimasünde und Klimarettung.

