ATVStaffel 1Folge 1vom 03.11.2021
50 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 6

Vier Tote und 23 Verletzte - so lautete die schreckliche Bilanz des 2. Novembers 2020. An dem Tag eröffnete ein 20-jähriger Attentäter neun Minuten lang das Feuer auf Passanten in der Wiener Innenstadt. Wie wurde der junge Mann zum radikalen Islamisten? Welche Wege führen in und aus dem Fanatismus? ATV-Moderatorin Jenny Laimer blickt zurück auf den Tag, der Österreich für immer veränderte und spricht mit Experten, Geläuterten und mutmaßlichen Jihadisten.

ATV
