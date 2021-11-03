Im Fokus: Tor zum Terror. Radikal ohne Rückkehr?Jetzt kostenlos streamen
Im Fokus: Tor zum Terror. Radikal ohne Rückkehr?
Folge 1: Im Fokus: Tor zum Terror. Radikal ohne Rückkehr?
50 Min. Ab 6
Vier Tote und 23 Verletzte - so lautete die schreckliche Bilanz des 2. Novembers 2020. An dem Tag eröffnete ein 20-jähriger Attentäter neun Minuten lang das Feuer auf Passanten in der Wiener Innenstadt. Wie wurde der junge Mann zum radikalen Islamisten? Welche Wege führen in und aus dem Fanatismus? ATV-Moderatorin Jenny Laimer blickt zurück auf den Tag, der Österreich für immer veränderte und spricht mit Experten, Geläuterten und mutmaßlichen Jihadisten.
Im Fokus: Tor zum Terror. Radikal ohne Rückkehr?
