Im Fokus: Tor zum Terror. Radikal ohne Rückkehr?
1 StaffelAb 6
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Im Fokus: Tor zum Terror. Radikal ohne Rückkehr?
Vier Tote und 23 Verletzte - so lautete die schreckliche Bilanz des 2. Novembers 2020. An dem Tag eröffnete ein 20-jähriger Attentäter neun Minuten lang das Feuer auf Passanten in der Wiener Innenstadt. Wie wurde der junge Mann zum radikalen Islamisten? Welche Wege führen in und aus dem Fanatismus?
Genre:Dokumentation, Nachrichten
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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