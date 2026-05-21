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Folge 1: Im Gespräch: Birgit Dalheimer und Balkanexperte Misha Glenny
57 Min.Folge vom 21.05.2026
Misha Glenny gilt als einer der wichtigsten Experten für Südosteuropa. Der frühere BBC- und "Guardian“-Korrespondent analysierte in Büchern wie "The Balkans, McMafia und Dark Market Nationalismus", organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität. Im Gespräch mit Birgit Dalheimer spricht er über Demokratie, Autoritarismus und geopolitische Spannungen am Westbalkan zwischen EU-Integration und rivalisierenden Einflüssen.
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