Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Im Gespräch

Im Gespräch: Birgit Dalheimer und Balkanexperte Misha Glenny

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 21.05.2026
Im Gespräch: Birgit Dalheimer und Balkanexperte Misha Glenny

Im Gespräch: Birgit Dalheimer und Balkanexperte Misha GlennyJetzt kostenlos streamen

Im Gespräch

Folge 1: Im Gespräch: Birgit Dalheimer und Balkanexperte Misha Glenny

57 Min.Folge vom 21.05.2026

Misha Glenny gilt als einer der wichtigsten Experten für Südosteuropa. Der frühere BBC- und "Guardian“-Korrespondent analysierte in Büchern wie "The Balkans, McMafia und Dark Market Nationalismus", organisierte Kriminalität und Cyberkriminalität. Im Gespräch mit Birgit Dalheimer spricht er über Demokratie, Autoritarismus und geopolitische Spannungen am Westbalkan zwischen EU-Integration und rivalisierenden Einflüssen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Im Gespräch
ORF III
Im Gespräch

Im Gespräch

Alle 1 Staffeln und Folgen