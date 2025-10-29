Im Griff des Rausches: Wenn der Drogen-Kick zur Lebensgefahr wirdJetzt kostenlos streamen
Im Griff des Rausches
Folge 1: Im Griff des Rausches: Wenn der Drogen-Kick zur Lebensgefahr wird
19 Min.Folge vom 29.10.2025
Gestorben an einer Überdosis: Die Zahl der Drogentoten ist den letzten Jahren deutlich gestiegen - auf zuletzt 256 Menschen innerhalb eines Jahres. Besonders besorgniserregend: Ein Viertel aller Drogentoten ist unter 25 Jahre alt. Immer häufiger rücken die Sanitäterinnen und Sanitäter zu Einsätzen wegen Überdosen bei Jugendlichen aus. Hat Österreich ein Drogenproblem? Ein Einblick in eine Szene, geprägt von Tabus und Vorurteilen. Eine Reportage von Ronny Taferner
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Im Griff des Rausches
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