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Im Griff des Rausches

Im Griff des Rausches: Wenn der Drogen-Kick zur Lebensgefahr wird

ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 29.10.2025
Im Griff des Rausches: Wenn der Drogen-Kick zur Lebensgefahr wird

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Im Griff des Rausches

Folge 1: Im Griff des Rausches: Wenn der Drogen-Kick zur Lebensgefahr wird

19 Min.Folge vom 29.10.2025

Gestorben an einer Überdosis: Die Zahl der Drogentoten ist den letzten Jahren deutlich gestiegen - auf zuletzt 256 Menschen innerhalb eines Jahres. Besonders besorgniserregend: Ein Viertel aller Drogentoten ist unter 25 Jahre alt. Immer häufiger rücken die Sanitäterinnen und Sanitäter zu Einsätzen wegen Überdosen bei Jugendlichen aus. Hat Österreich ein Drogenproblem? Ein Einblick in eine Szene, geprägt von Tabus und Vorurteilen. Eine Reportage von Ronny Taferner

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