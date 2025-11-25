Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 11Folge 6vom 25.11.2025
Folge 6: Femizide in Deutschland - tödliche Gewalt gegen Frauen

45 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 16

Fast jeden Tag stirbt in Deutschland eine Frau aufgrund ihres Geschlechts. Alle drei Minuten erlebt eine Frau häusliche Gewalt. Alarmierende Zahlen, die aufrütteln. Außerdem: Im Februar 2024 soll bei Basel in der Schweiz die 38-jährige Kristina J. von ihrem eigenen Ehemann auf verstörende Art und Weise getötet worden sein. Und: Dominique Pelicot hat seine Frau über fast ein Jahrzehnt lang mit Medikamenten betäubt, vergewaltigt und anderen Männern zur Vergewaltigung angeboten.

