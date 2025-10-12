Staffel 4Folge 108vom 12.10.2025
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 108: Trennung mit Hindernissen
44 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Als Rabea Winter sich von ihrem cholerischen Ehemann Mario scheiden lassen will, droht er, ihr das Leben zur Hölle zu machen. Die 39-Jährige lässt sich davon aber nicht beeindrucken und bittet Isabella Schulien um Hilfe. Als Rabea leblos aufgefunden wird, scheint Mario seine Drohung wahrgemacht zu haben. Bei ihren Nachforschungen findet die Rechtsanwältin aber schnell heraus, dass nicht nur der Ehemann ein Motiv hatte.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH