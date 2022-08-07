Staffel 2Folge 2vom 07.08.2022
Falsches VertrauenJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 2: Falsches Vertrauen
45 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12
Loreen und ihre Großmutter geraten in einen brutalen Raubüberfall. Noch am Tatort erleidet die 84-Jährige Dame einen Herzinfarkt. Der flüchtige Täter wird schnell gefass, beteuert jedoch seine Unschuld. Rechtsanwalt Christian Vorländer verteidigt den 22-jährigen Bruno. Doch die Chancen stehen schlecht, er ist auf einem Zeugenvideo zu erkennen. Kurz bevor die alte Dame stirbt, nennt sie noch einen Namen. Es kommt zu dramatischen Wendungen ...
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-3: Constantin Entertainment GmbH & © Season 2-5: SAT.1 GOLD & © Season 2-3: Sat.1