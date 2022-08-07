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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 07.08.2022
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Falsches Vertrauen

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 2: Falsches Vertrauen

45 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 12

Loreen und ihre Großmutter geraten in einen brutalen Raubüberfall. Noch am Tatort erleidet die 84-Jährige Dame einen Herzinfarkt. Der flüchtige Täter wird schnell gefass, beteuert jedoch seine Unschuld. Rechtsanwalt Christian Vorländer verteidigt den 22-jährigen Bruno. Doch die Chancen stehen schlecht, er ist auf einem Zeugenvideo zu erkennen. Kurz bevor die alte Dame stirbt, nennt sie noch einen Namen. Es kommt zu dramatischen Wendungen ...

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