Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 5vom 28.08.2022
Joyn+
Auf die 12

Auf die 12Jetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 5: Auf die 12

44 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 12

Die 16-jährige Nina behauptet, von ihrem Box-Trainer sexuell missbraucht worden zu sein. Der Trainer bestreitet das aufs Äußerste. Da taucht ein weiteres angebliches Missbrauchsopfer auf. Der Boxtrainer steht vor dem Ruin und wendet sich an Stephan Lucas. Der stößt auf jede Menge Ungereimtheiten ...

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 4 Staffeln und Folgen