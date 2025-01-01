Staffel 2Folge 11
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 11: Bewährungsprobe
45 Min.Ab 12
Nach vier Jahren Alkoholentzug ist Frank endlich trocken und darf den 14. Geburtstag seines Sohnes Marius mit ihm gemeinsam feiern. Die Feier eskaliert jedoch und der Junge wird mit aufgeschnittener Hand und Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Nun will Franks Ex-Frau ihm das Sorgerecht entziehen. Alexander Hold versucht dem verzweifelten Vater zu helfen und stößt auf ein Netz von Lügen, verstecktem Mobbing und falschen Freunden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH