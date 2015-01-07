Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der geteilte Mann

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 1: Der geteilte Mann

44 Min.Folge vom 07.01.2015Ab 12

Auf einen Schlag verwandelt sich Betty Ludwigs glückliches Leben in eine Katastrophe, die nicht enden will. Ihr geliebter Mann Steffen verunglückt bei einem schweren Autounfall tödlich. Kurz nach dem schicksalhaften Tag taucht die schwangere Rita Merten bei der Witwe auf. Die junge Frau behauptet, ebenfalls mit dem Toten verheiratet gewesen zu sein. War Bettys scheinbar glückliche Ehe nur Fassade oder lügt die hochschwangere Rita? Bildrechte: SAT.1.

