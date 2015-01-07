Staffel 2Folge 1vom 07.01.2015
Der geteilte MannJetzt kostenlos streamen
Folge 1: Der geteilte Mann
44 Min.Folge vom 07.01.2015Ab 12
Auf einen Schlag verwandelt sich Betty Ludwigs glückliches Leben in eine Katastrophe, die nicht enden will. Ihr geliebter Mann Steffen verunglückt bei einem schweren Autounfall tödlich. Kurz nach dem schicksalhaften Tag taucht die schwangere Rita Merten bei der Witwe auf. Die junge Frau behauptet, ebenfalls mit dem Toten verheiratet gewesen zu sein. War Bettys scheinbar glückliche Ehe nur Fassade oder lügt die hochschwangere Rita? Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH