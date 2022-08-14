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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 3vom 14.08.2022
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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 3: Abgezockt

45 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 12

Für Familie Findeisen sollte mit dem Bau ihres Hauses ein neues Leben beginnen. Mit der Vermietung ihrer Doppelhaushälfte wollten sie ihren Kredit abbezahlen. Doch stattdessen werden sie Opfer von Mietnomaden. Ihre asozialen Nachbarn machen der Familie das Leben zur Hölle: Sie zahlen keinen Cent Miete, der Müll stapelt sich in ihrer Wohnung, sie verbreiten Lügen im ganzen Ort und randalieren wo sie nur können. Ein Nervenkrieg für die junge Familie.

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