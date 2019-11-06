Staffel 2Folge 122vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 122: Der junge Lover meiner Mutter
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Seit Verena (46) mit dem 15 Jahre jüngeren Pier zusammen ist, ist sie wie ausgewechselt. Knappe Kleidung, zu viel Schminke und frische Tattoos zieren ihren Körper. Heftige Streits mit ihrer Tochter Jessica (18) sind daher an der Tagesordnung. Als die junggebliebene Mutter gewaltsam aus dem Fenster gestoßen wird, fällt der Verdacht sofort auf Jessica. Anwalt Stephens vertritt die junge Frau in diesem Fall und erkennt, dass sich das Blatt auf den zweiten Blick schnell wenden kann. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH