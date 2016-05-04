Staffel 2Folge 127vom 04.05.2016
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 127: Eine Mutter zuviel
45 Min.Folge vom 04.05.2016Ab 12
Kathys Familienglück wäre perfekt, wenn da nicht ihre verhasste Schwiegermutter Helga wäre. Mit ihrem rücksichtslosen Verhalten drängt sich Helga zwischen die Familie und bringt im Campingurlaub sogar ihre Enkelkinder in Lebensgefahr. Kathy zieht die Notbremse. Christian Vorländer soll die Wogen glätten bevor die Familie zerbricht, denn auch Kathys Ehe hängt nur noch am seidenen Faden. Bildrechte: SAT.1.
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1