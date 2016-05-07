Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wrong direction

Wrong direction

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 130: Wrong direction

45 Min.Folge vom 07.05.2016Ab 12

Einmal auf ein One-Direction-Konzert! Lena und Angie sind beste Freundinnen und leidenschaftliche "Directioner". Leider können sich die beiden das nicht leisten. Um ihre Idole trotzdem live zu sehen, schrecken die Mädchen auch vor Erpressung nicht zurück. Doch plötzlich verschwindet Lena spurlos. Angie wendet sich hilfesuchend an Alexander Hold. Was die zwei nicht wissen: Angies Freundin heckt schon den nächsten Plan aus, der sie in Lebensgefahr bringt. Bildrechte: SAT.1.

