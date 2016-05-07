Staffel 2Folge 130vom 07.05.2016
Wrong directionJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 130: Wrong direction
45 Min.Folge vom 07.05.2016Ab 12
Einmal auf ein One-Direction-Konzert! Lena und Angie sind beste Freundinnen und leidenschaftliche "Directioner". Leider können sich die beiden das nicht leisten. Um ihre Idole trotzdem live zu sehen, schrecken die Mädchen auch vor Erpressung nicht zurück. Doch plötzlich verschwindet Lena spurlos. Angie wendet sich hilfesuchend an Alexander Hold. Was die zwei nicht wissen: Angies Freundin heckt schon den nächsten Plan aus, der sie in Lebensgefahr bringt. Bildrechte: SAT.1.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH