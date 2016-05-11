Zum Inhalt springenBarrierefrei
Superheld der Vorstadt

Superheld der Vorstadt

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 133: Superheld der Vorstadt

44 Min.Folge vom 11.05.2016Ab 12

Es regnet Geld! Nele Lorentz kann ihr Glück kaum fassen: Tatsächlich segeln an ihrem Fenster Euroscheine vorbei! Der Geldsegen kommt für die junge Mutter in letzter Minute, denn sie ist mit ihrer Miete schon im Rückstand. Doch dann gerät sie in Verdacht, ihren Vermieter bestohlen zu haben. Denn dem fehlen genau diese 5.000 Euro. Als auch ihre Schwester Rebecca eine unverhoffte Finanzspritze erhält, versucht Anwältin Simone Dahlmann den ominösen Spender zu entlarven. Bildrechte: SAT.1.

