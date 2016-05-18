Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 141: Nicht vergeben, nicht vergessen

46 Min.Folge vom 18.05.2016Ab 12

Für die 17-jährige Alina bricht die Welt zusammen, als ihr geheimnisvoller Chatpartner Nacktfotos der Schülerin ins Internet stellt. Alinas Mutter steht ihr zur Seite und holt Rechtsanwältin Benita Brückner ins Boot. Die drei Frauen wollen die Identität des geheimen Users herausfinden und stoßen dabei auf ein Geheimnis, das die ganze Familie erschüttert. Denn der Unbekannte steht Alina näher, als sie sich vorstellen kann. Bildrechte: SAT.1.

