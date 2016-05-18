Staffel 2Folge 141vom 18.05.2016
Folge 141: Nicht vergeben, nicht vergessen
46 Min.Folge vom 18.05.2016Ab 12
Für die 17-jährige Alina bricht die Welt zusammen, als ihr geheimnisvoller Chatpartner Nacktfotos der Schülerin ins Internet stellt. Alinas Mutter steht ihr zur Seite und holt Rechtsanwältin Benita Brückner ins Boot. Die drei Frauen wollen die Identität des geheimen Users herausfinden und stoßen dabei auf ein Geheimnis, das die ganze Familie erschüttert. Denn der Unbekannte steht Alina näher, als sie sich vorstellen kann. Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH